Visiteurs à l'exposition. Photo: VNA

Phu Yen (VNA) - Environ 300 photos, deux maquettes et de nombreux documents et films sur la pollution plastique sont présentés au public lors d'une exposition sur la prévention et la lutte contre les déchets plastiques, qui a débuté le 19 août à la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen (Centre).

Organisée par le ministère de l'Information et de la Communication en coordination avec le Comité populaire de la province de Phu Yen, l'exposition vise à appeler les gens à réduire l’utilisation des produits en plastique à usage unique, à promouvoir le recyclage et le tri des déchets à la source.

Clôture le 21 août. -VNA