Des visiteurs à l'exposition. Photo : VOV



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 21 novembre, le Musée des vestiges de guerre à Ho Chi Minh-Ville a inauguré une exposition sur le thème «souvenirs de guerre».

Cet événement vise à célébrer le 18e anniversaire de la Journée du patrimoine culturel vietnamien (23 novembre), le 83e anniversaire du Soulèvement de la Cochinchine (Nam Ky) (23 novembre) et le 79e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre).

Plus de 175 images, documents, artefacts et souvenirs sont présentés au public, arrangés en trois parties : souvenirs de commandants, dirigeants et généraux d'agences de commandement de la Révolution du Sud ; souvenirs de « soldats » sur différents fronts tels que journalistes, correspondants de guerre, écrivains, femmes soldats, médecins... et souvenirs d'anciens combattants et d'anciens prisonniers politiques.

Le directeur du Musée des vestiges de guerre, Tran Xuan Thao, a estimé que chaque histoire et chaque sujet donnerait au public une véritable vision sur les valeurs historiques, lui permettant de mieux comprendre la lutte du peuple vietnamien contre les agresseurs pour la libération nationale.

L’exposition de «souvenirs de guerre» se tient jusqu'à fin mars 2024. -VNA