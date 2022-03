Une représentation lors de la cérémonie d'ouverture du Tournoi national des clubs de taekwondo 2022 – Coupe de l’ambassadeur de la République de Corée. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) – Le Tournoi national des clubs de taekwondo 2022 – Coupe de l’ambassadeur de la République de Corée – s’est ouvert le 7 mars dans la province de Quang Nam, au Centre.

Cet événement sportif s’inscrit dans le cadre des activités marquant le 30 anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée (1992 - 2022) et l'Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022.



Il réunit un millier de sélectionneurs et sportifs issus de 56 clubs dans l'ensemble du pays. Les taekwondoïstes spotifs concourrent dans les épreuves de combat et de poomsé selon trois groupes d’âge de 12 à 14 ans, de 15 à 17 ans, et de plus de 17 ans.



Le tournoi qui a lieu du 5 au 12 mars, est une bonne occasion pour les sportifs de se rencontrer, d’améliorer leur compétence et de se préparer aux grands événements sportifs tels que les 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31), ou les 19es Jeux asiatiques (ASIAD 19).

Organisé par la Fédération de taekwondo du Vietnam et le Centre culturel sud-coréen au Vietnam, l’événement contribue au renforcement de la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans les sports.



S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, le directeur du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Quang Nam, Nguyen Thanh Hong, a affirmé que cet événement sportif permettra de choisir des meilleurs sportifs pour participer aux 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est prévus en mai prochain au Vietnam.

L’organisation de ce tournoi par la province de Quang Nam vise à réaliser le double objectif du gouvernement de lutte contre l’épidémie et d’accélération du développement socio-économique.

C'est aussi un événement culturel, sportif et touristique de grande envergure, contribuant à la promotion de l'image du "Vietnam - Une destination sûre", célébrant l'Année nationale du tourisme 2022 avec pour thème "Quang Nam - Une destination touristique verte", a-t-il souligné. -VNA