Inauguration du site de villégiature Saigon - Ba Bê. Photo: Saigontourist Photo: Saigontourist

Hanoi (VNA) - Saigontourist vient d’inaugurer la zone d’écotourisme Saigon - Ba Bê à Bac Kan. Il s’agit de la plus grande et de la plus vaste zone de villégiature du site de Ba Bê, et même de toute la province.

La zone de villégiature Saigon - Ba Bê est l’un des projets visant à concrétiser le programme de coopération au développement socio-économique entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Bac Kan (Nord). Pour Saigontourist, il s’agit d’une occasion pour déployer sa stratégie d’expansion des investissements pour la période 2015-2020, vision à l’horizon 2030, dans le but de diversifier et d’améliorer la qualité de ses produits et services.



D’une superficie de plus de 5,2 ha, cette zone de villégiature est située dans la région du Parc national de Ba Bê. Avec son architecture unique et aérée, entourée de montagnes calcaires et de forêts, située près du lac Ba Bê, elle dispose d’installations et de services haut de gamme.



"La mise en service de la zone de villégiature Saigon - Ba Bê vise à mettre en place un processus de gestion hôtelière de type 5 étoiles de standard Saigontourist ainsi que d’assurer la formation de la main-d’œuvre. En outre, les agences de voyages de Saigontourist ont ouvert de nombreux circuits touristiques à Ba Bê et, plus généralement, à Bac Kan", a déclaré Nguyên Binh Minh, directeur général de Saigontourist.



En pleine nature



La zone de villégiature a mis en service 54 chambres, toutes avec vue sur les montagnes environnantes. Elle est divisée en trois zones séparées dénommées Pe Lâm, Pe Lù et Pe Lèng. Toutes sont décorées luxueusement et munies de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière. Le restaurant Ramsar propose des menus qui peuvent être servis en chambres. Les plats sont variés, au choix ou à la carte, et servis dans un espace spacieux et chaleureux. De plus, au rayon boissons, on peut trouver un large choix de jus de fruits, thé, café, sans parler des bières et alcools importés.



La zone de villégiature Saigon - Ba Bê dispose d’une salle de réunion séparée et entièrement équipée avec système audio, éclairage, projecteur, écran, wifi, et autres services de thé et rafraîchissement... Elle propose de nombreux autres services, tels que spa, promenade en bateau, sports nautiques, exploration du lac et du parc national, balades à vélo et autres découvertes de destinations touristiques célèbres de Bac Kan.



Cette zone est destinée aux clients du complexe et aux conférenciers désirant visiter les destinations touristiques célèbres du parc. Elle promeut la culture et les valeurs de la communauté ethnique locale, tout en développant le tourisme de l’ancienne zone de sécurité pendant la guerre, remplie de monuments historiques. Elle permet également de combiner le développement de plusieurs formes de tourismes tels que écotourisme, tourisme communautaire et tourisme spirituel dans de nombreux sites célèbres tels que l’île An Ma, la cascade Dau Dang, la grotte Puông, l’île Veuve, la grotte Hua Ma et la cascade Tat Ma, notamment.



Depuis sa mise en service, la villégiature Saigon - Ba Bê offre de nombreuses promotions attrayantes.



Anniversaire

L’ouverture de la zone de villégiature Saigon - Ba Bê fait partie des nombreuses activités de célébration prévues pour le 44e anniversaire de Saigontourist (1er août 1975 - 1er août 2019).



Saigontourist, premier groupe touristique vietnamien, est né en août 1975 et gère actuellement plus de 100 établissements centres de villégiature, restaurants, agences de voyages, lieux de divertissement, écoles hôtellières, salles de conférence et d’exposition... Son chiffre d’affaires annuel total s’élève à environ 22.500 milliards de dôngs et ses bénéfices, à environ 5.000 milliards.



Saigontourist a mis en place de nombreux projets d’investissement dans les régions Nord-Ouest et Nord-Est du pays. Chaque année, il prend en charge 200.000 visiteurs dans ces régions contribuant à générer plusieurs centaines de milliards de recettes et à employer plus de 500 travailleurs, en particulier des habitants des régions montagnardes.



Dans le domaine de l’hébergement dans le Nord-Ouest et le Nord-Est, Saigontourist a investi dans cinq hôtels et zones de villégiature. À Quang Ninh, Saigontourist gère deux installations: l’hôtel 4 étoiles Saigon - Ha Long et l’hôtel 5 étoiles Majestic Mong Cai.



À Cao Bang, cette agence gère la zone de villégiature 4 étoiles Saigon - Ban Giôc. Saigontourist a également ouvert en septembre 2018 un hôtel 4 étoiles, le Saigon - Phu Tho, dans la province de Phu Tho. -CVN/VNA