Affiche de l'événement

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition de café, d'aliments et de boissons Vietnam International Café Show 2022 a débuté le 21 juillet au Centre des foires-expositions de Saigon (SECC), dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement annuel, qui fait partie de la série d'expositions Café Show organisées dans différents pays, est l'occasion pour les gestionnaires, experts et entreprises de se rencontrer et de discuter de nouvelles tendances dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution de café et boissons, ainsi que le secteur des services de restauration.

Photo: VNA

Le salon voit la participation d'environ 200 unités vietnamiennes et étrangères, dont de nombreuses grandes marques telles que Victoria Arduino, Nuova Simonelli, Trung Nguyen, Simexco, Dalatmilk, Tan Nhat Huong...

Clôture le 23 juillet. -VNA