Des délégués contemplent un robot de détection radioactive et chimique, fabriqué par l'armée chimique. Photo:qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Placé sous le thème "L’économie et la défense à l'ère du numérique", le Salon VIDEX 2021 s'est ouvert ce mardi soir à Hanoï sous l'égide des ministères de la Défense, de l'Industrie et du Commerce et des Sciences et des Technologies.

D'ici au 17 décembre, l'évènement présente des produits et projets technologiques de plus de 130 entreprises militaires et civiles dont le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel), l’Académie des technologies militaires, Vingroup, Hoa Phat, Vinaphone…

C'est l'un des événements importants, pionniers et de premier plan pour présenter le potentiel technologique, des recherches, initiatives d'amélioration technique et des contributions importantes de l'Armée populaire du Vietnam dans la mise en œuvre de tâches de développement économique et de défense nationale sur le cyberespace, a déclaré le vice-ministre de la Défense Vu Hai San.

Ouverture de VIDEX 2021. Photo:qdnd.vn

VIDEX 2021 contribuera à promouvoir la transformation numérique des entreprises, ainsi que la transformation numérique nationale en général, s'orientant étape par étape vers l'objectif de faire du Vietnam un pays industriel et moderne.-VNA