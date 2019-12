Des produits présentés lors du festival. Photo: hanoimoi.com.vn



Hanoï (VNA) – La première édition du Festival de produits agricoles et de villages de métiers de Hanoï a ouvert ses portes le 14 décembre au Centre de foires et expositions, de transactions économique et commerciale à Hanoï.

Organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Comité populaire de Hanoï, l'événement réunit 185 unités qui exposent sur 300 stands des produits agricoles, ceux de nombreux villages de métiers, des produits dans le cadre du programme "One Commune One Product" (OCOP) de Hanoï et d’autres villes et provinces.

Dans le cadre de l'événement, un espace gastronomique réunissant 12 stands des arrondissements, districts et chefs-lieux présente des plats traditionnels typiques de la capitale vietnamienne, tels que « Banh cuon Thanh Tri » (rouleau de riz cuit à la vapeur), « gio cha Uoc Le » (pâté de porc), et des desserts comme « che lam Thach Xa », « che kho Dai Dong »…

En outre, les visiteurs peuvent voir sur place des artisans en plein travail pour créer des produits d’artisanat bien connus de la capitale.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï Nguyen Van Suu a estimé que ce festival avait pour but de faire la promotion et de stimuler le développement de la production agricole et des villages de métiers de Hanoï. Il visait également à présenter des acquis obtenus par la ville dans le domaine de l’agriculture et de la ruralité.

Le festival se prolonge jusqu’au 17 décembre. -VNA