Cérémonie d'ouverture du Forum de développement des lignes aériennes d'Asie - Routes Asia 2022. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le Forum de développement des lignes aériennes d'Asie - Routes Asia 2022 - s’est ouvert le 6 juin dans la ville balnéaire de Da Nang, au Centre, réunissant environ 500 délégués du secteur de l’aviation venus de 42 pays et territoires.

Dans son discours d’ouverture, le président du Comité populaire municipal de Da Nang, Le Trung Chinh, a déclaré que l’organisation de Routes Asia 2022, l’un des plus prestigieux forums aéronautiques de la région, affirmait la position de Da Nang comme première destination d'événements et de festivals, et témoignait également de la forte détermination de la ville à rétablir le réseau aérien et le tourisme.

Il a exprimé l'espoir qu’à travers de cet événement, Da Nang apporterait un environnement confortable et efficace pour les activités d'échange et d'affaires entre les partenaires de l'aviation et du tourisme.

Routes Asia 2022, seul événement international de promotion des investissements dans le secteur de l'aviation en Asie, est organisé pour la première fois à Da Nang du 6 au 8 juin. Il réunit de principaux décideurs politiques d’agences aériennes, d’aéroports, de destinations et de prestataires des services afin d’accélérer la reprise de l'aviation et des services en Asie -Pacifique.

Des stands de l’exposition sur le tourisme, l’aviation de l’Asie. Photo: VNA



Steven Small, directeur de l’Informa Routes, a estimé qu’en organisant Routes Asia 2022, Da Nang démontrait son rôle d'hôte amical, hospitalier et professionnel, contribuant à positionner à l'avenir la ville comme un centre d'affaires, d'investissement, de logistique, de politique et de culture.

Après la cérémonie d’ouverture, les délégués ont visité des stands de l’exposition sur le tourisme et l’aviation en Asie. Dans le cadre de l’événement de trois jours, ils participeront également à des rencontres, réunions et colloques.

L’événement est conjointement organisé par la société britannique Informa Routes, le comité populaire municipal de Da Nang et la compagnie IPP Travel Retail. -VNA