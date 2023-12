Ninh Binh (VNA) - Le Comité populaire de la province de Ninh Binh a organisé dans la soirée du 26 décembre la cérémonie d'ouverture du Festival Ninh Binh-Trang An 2023, sur le thème "Les couleurs du patrimoine - Convergence et diffusion", au site du patrimoine culturel et naturel mondial Tràng An, dans le district de Hoa Lu.S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan a déclaré que le Festival Ninh Binh - Trang An était un événement culturel et touristique national, ainsi qu'un festival unique à Ninh Binh, qui visait à connecter les sites patrimoniaux et les centres touristiques interrégionaux, à promouvoir les échanges culturels, les valeurs patrimoniales dans le développement socio-économique des localités.

La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan. Photo : VNA

Ninh Binh est une terre d’une grande épaisseur historique et culturelle, dotée de paysages magnifiques et uniques, possédant de nombreux sites remarquables, en particulier le complexe paysager de Trang An qui a été honoré par l'UNESCO comme patrimoine culturel et naturel mondial, le seul patrimoine mixte d'Asie du Sud-Est à ce jour, a-t-elle remarqué.La dirigeante a espéré que ce festival deviendrait un label culturel unique de Ninh Binh, d'envergure nationale et même internationale. Elle s'est déclarée convaincue que Ninh Binh deviendrait une ville du ressort central d'ici 2035 et serait l'une des premières localités du pays en matière de développement de l'industrie culturelle, un modèle de combinaison harmonieuse entre conservation du patrimoine, croissance verte et développement durable.Selon Pham Quang Ngoc, président du Comité populaire provincial de Ninh Binh, sa localité fait rimer la croissance économique avec le développement culturel et social, la protection de l'environnement écologique. Elle accorde de l'importance à la promotion de ses ressources naturelles et culturelles dans le processus d'innovation de son modèle de croissance, la restructuration de ses secteurs économiques et le développement durable...Le festival Ninh Binh - Trang An 2023 se déroule jusqu’au 31 décembre dans de nombreux endroits de la province.Selon le Département du Tourisme de Ninh Binh, en 2023, cette province a accueilli plus de 6,5 millions de visiteurs, dont 390.000 étrangers. Le nombre de visiteurs a augmenté de plus de 1,7 fois par rapport à 2022 et a atteint plus de 123 % du plan annuel.Bui Van Manh, directeur du Département du Tourisme de Ninh Binh, a déclaré : « en 2024, nous prévoyons d'accueillir plus de 7,5 millions de visiteurs, dont 900.000 étrangers. En plus des installations, la province améliorera la qualité de ses ressources humaines afin que les touristes viennent en nombre sur cette terre ancienne et veuillent ensuite y retourner ."-VNA