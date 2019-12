Photo : VOV



Hanoï (VNA) - Le festival national de la télévision 2019 s’est ouvert mercredi soir à Nha Trang, en présence de Vo Van Thuong, chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et de 1.200 professionnels de la télévision.



Vo Van Thuong a souligné le rôle crucial de la télévision et des médias en général dans l’orientation de l’opinion publique, la création d’un consensus social et le renforcement de la confiance envers le Parti et l’État.



Plusieurs colloques sur la modernisation de la télévision sont prévus dans le cadre du festival qui est également l’occasion d’un concours professionnel avec 460 produits en lice.



Clôture : le 14 décembre.-VOV/VNA