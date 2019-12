Une performance lors de la cérémonie d'ouverture du festival. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) – Le 8e Festival des fleurs de Dà Lat, ayant pour thème «Da Lat et Fleurs», s'est ouvert vendredi 20 décembre dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (hauts plateaux du Centre).

La cérémonie d’ouverture du festival a vu la présence du vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh, de l’ancienne vice-présidente vietnamienne, Truong My Hoa, des représentants des ministères, agences, provinces et ambassades au Vietnam.

« Après le succès de huit éditions précédentes, le Festival des fleurs de Da lat est considéré comme un événement culturel et touristique marquant de la ville de Da Lat, contribuant à la promotion de l’agriculture, du tourisme et de la production des fleurs et des produits agricoles locaux», a déclaré en ouverture le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh.

Il s’est déclaré convaincu que les autorités et populations de la province de Lam Dong continuent d’exploiter efficacement les potentiels locaux pour accélérer le développement socio-économique provincial et faire des ville de Da Lat et de Bao Loc des destinations idéales pour les touristes vietnamiens et étrangers.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh à la cérémonie d’ouverture du 8e Festival des fleurs de Da Lat. Photo: VNA

Selon le président du Comité populaire de la province de Lam Dong, Doan Van Viet, ce festival, qui est organisé tous les deux ans, vise à valoriser l'image des fleurs et l’industrie floricole de Da Lat-Lam Dong, ainsi le tourisme local.

Miss Monde du Vietnam 2019, Luong Thuy Linh et Miss Monde 2013, Megan Young, sont les deux ambassadrices de l'image de cet événement.

La cérémonie d’ouverture a été animée par un programme de chant et de danse réunissant près 500 artistes.

L’édition de cette année, qui se poursuivra jusqu'au 24 décembre, comprend 12 programmes majeurs dont un espace de fleurs autour du lac Xuan Huong, un échange culturel entre le Vietnam et la République de Corée et une semaine culturelle du thé et de la soie de Bao Loc.

Lam Dong est le plus grand producteur de fleurs au Vietnam, représentant environ 50% de la production nationale et 40% des surfaces de floriculture.

La ville de Da Lat compte actuellement près de 1.900 établissements d'hébergement avec environ 24.000 chambres capables d’accueillir 70.000 visiteurs par jour. Le Festival des fleurs de Da Lat 2019 devrait accueillir quelque 300.000 visiteurs. -VNA