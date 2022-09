Photo: NDEL

Hanoï (VNA) - Le Festival de scène de Hanoï 2022 a officiellement ouvert ses portes au théâtre Dai Nam dans la soirée du 25 septembre.



L'événement est organisé tous les deux ans depuis 2014 par l'Association vietnamienne des artistes de la scène (VASA) et le Département municipal de la culture et des sports.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de VASA, l'Artiste du peuple Trinh Thuy Mui a déclaré que, suite au succès des éditions précédentes, le festival 2022 vise à fournir un lieu où les troupes participantes peuvent partager leurs expériences, améliorant ainsi leurs compétences en matière d'interprétation et créant plus d'œuvres de haute qualité pour répondre aux demandes croissantes du public.



L'événement de cette année comprend 13 pièces de théâtre ("Cheo" et "Cai luong") et des numéros de cirque, interprétés par 13 troupes dont le théâtre de Cheo de Hanoï, le théâtre de Cai Luong de Hanoï, la société événementielle Song Viet, les théâtres Sen Viet et Le Ngoc.



Les pièces seront présentées sur les scènes du Théâtre militaire, du Théâtre Dai Nam et de l'Université militaire de la culture et des arts.



Les œuvres les plus remarquables seront récompensées lors d'une cérémonie prévue le 2 octobre au théâtre Dai Nam.-CPV/VNA