Le « Pho » (soupe de nouilles au bœuf ou poulet), le « Banh mi » (sandwich à la vietnamienne), et le café font partie des meilleurs plats de rue asiatiques récemment élus par la chaîne américain CNN.

Plus de 150 artefacts typiques représentant l'art ancien et et contemporain sont exposés lors d'une exposition thématique du Musée des Beaux-arts de Ho Chi Minh-Ville.