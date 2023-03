Hanoi (VNA) - Le Championnat national de futsal HDBank 2023 s’est officiellement ouvert vendredi après-midi à Hanoi. Financé par HDBank, l’événement est organisé conjointement par la fédération vietnamienne de football et la Voix du Vietnam.



Dans son discours d’ouverture, le vice-président de la Voix du Vietnam, Trân Minh Hùng, a rappelé que depuis 2017, la fédération vietnamienne de football et la Voix du Vietnam coorganisaient de nombreux tournois nationaux et internationaux de futsal hautement appréciés par les professionnels et la presse.

“Nous espérons que ce championnat encouragera le futsal chez les jeunes, contribuant à rendre les pratiquants de ce sport au Vietnam plus professionnels, aptes à atteindre le niveau régional et international”, a-t-il souligné.



Cette année, le championnat national de futsal HDBank réunit huit clubs, avec 56 matchs qui auront lieu à Hanoi, Dà Nang, Nha Trang et Hô Chi Minh-ville. Les matchs aller auront lieu du 19 mars au 18 avril et les matchs retour, du 28 juin au 4 août. - VOV/VNA









