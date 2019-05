Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Le tournoi du monde de volley-ball de plage féminin de Tuan Chau 2019 a commencé le 9 mai dans la zone touristique et de loisirs international de Tuan Chau, ville d’Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Ce tournoi de quatre jours est organisé par la Fédération de volley-ball du Vietnam, le Service provincial de la Culture et des Sports, le Groupe de Tuan Chau, et la Fédération d’Asie de volley-ball de plage.

L'événement verra s'affronter 26 équipes issues de 13 pays et territoires, dont l'Australie, le Canada, le Japon, le Danemark, la Roumanie, la Russie, le Suède, la Thaïlande, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Slovénie, Taiwan (Chine) et le Vietnam. Le tournoi enregistre pour la première fois la participation d'équipes européennes et américaines.

C'est également une occasion pour les athlètes nationaux d’échanger avec les sportifs internationaux et de gagner de l'expérience lors des compétitions.

Il s'agit d'une activité culturelle et sportive destinée à fêter la Semaine du tourisme de Ha Long - Quang Ninh 2019, afin de présenter la terre de Quang Ninh et ses habitants aux amis étrangers.

Après la cérémonie d'ouverture a eu lieu le match entre les équipes du Vietnam et de Russie. -VNA