Hanoï, 15 janvier (VNA) - Le Championnat de Motorkhana du Vietnam 2021, la toute première course de voitures de sport professionnelles de niveau international au Vietnam, s'est ouvert le 15 janvier à Hanoï.

Photo : VNA

L'événement était co-organisé par la Sarl de l'Association vietnamienne du sport automobile (VMA LLC) - membre de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et le Centre d'entraînement et de compétition sportive de Hanoi.

Selon le comité d'organisation, le tournoi visait à jeter les bases des sports de vitesse professionnels mondiaux au Vietnam, et en même temps à créer des conditions pour le développement et la recherche de pilotes talentueux pour le pays, et à élargir les opportunités pour l'organisation de course internationale en la matière à Hanoï.

Motorkhana est un événement de sport automobile conçu pour tester l'accélération, le freinage et la maniabilité des voitures, ainsi que les compétences et le jugement des conducteurs.

C'est la première fois que le célèbre circuit de F1 du Vietnam accueille une compétition depuis que sa construction a été achevée l'année dernière.

Le Championnat Motorkhana du Vietnam se tiendra chaque année sous la forme d'une course de voitures de sport professionnelles standard de la Fédération internationale de l'automobile, dans le but de sélectionner d'excellents pilotes représentant le pays pour assister aux Jeux du sport automobile du Vietnam de la FIA, qui sont organisé chaque année à la mi-octobre en Europe.

Après des courses spectaculaires, Nguyen Ngoc Trung a remporté le championnat dans la première catégorie, avec un temps de 2min 23.36 sec. Il est reparti avec un prix de 50 millions de dongs (2.200 dollars).

Pham Quoc Huy a terminé deuxième avec 2: 30,75 tandis que le favori du titre Truong Nam a terminé troisième, 2: 75,85.

Pendant ce temps, Nguyen Dang Quang a vaincu d'autres rivaux pour remporter le titre de la deuxième catégorie.- VNA