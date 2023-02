Des responsables vietnamiens et japonais visitent des stands lors du festival. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 8e Festival Vietnam-Japon placé sous le thème "Main dans la main, vers l’avenir, tendre la main au monde" a débuté samedi 25 février à Ho Chi Minh-Ville.

Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, a déclaré que le festival n’était pas seulement une activité significative dans les échanges culturels et la coopération bilatérale, mais également jouait un rôle important dans le processus de rétablissement dans la période post-pandémique de COVID-19.

Le festival est également la chance d’élargir la coopération pour les communautés d’affaires des deux pays, tout en approfondissant le partenariat stratégique Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité de l’Asie, a-t-il ajouté.

Takebe Tsutomu, conseiller spécial de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, a déclaré que les deux pays devraient se tourner vers l’avenir et rétablir les activités d’échanges économiques et culturels afin de créer une dynamique pour le développement dans les temps à venir.

Le festival comprendra 12 activités principales, dont une série de programmes d’échanges commerciaux, alimentaires et touristiques, la promotion des produits vietnamiens et japonais, un programme d’échange culturel et artistique, des séminaires et activités de promotion commerciale et touristique du Japon à Ho Chi Minh-Ville, un séminaire sur la culture culinaire vietnamienne et japonaise. -VNA