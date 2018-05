Le 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe exercice). Photo: VGP



Hanoi (VNA) - Le 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (XIIe exercice) a été inauguré ce matin à Hanoi.

De nombreuses questions seront abordées lors de ce plénum qui durera jusqu’au 12 mai : le renforcement du contrôle et des sanctions disciplinaires au sein du Parti, la nomination des cadres stratégiques, la réforme salariale pour les cadres, fonctionnaires de l’Etat et les forces armées, la réforme de la sécurité sociale, et d’autres questions importantes.

Dans son discours d’ouverture, le secrétaire général Nguyen Phu Trong a indiqué : Ce plénum se déroule à mi-mandat du XIIe exercice après deux ans et demi où tout le Parti et tout le peuple faisaient des efforts pour que le pays connaisse des changements positifs, ainsi que dans la conjoncture où le pays est confronté à de nouvelles opportunités plus bonnes pour le Renouveau.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a demandé au Comité central et aux participants à ce plénum de valoriser au mieux leur responsabilité pour étudier et discuter minutieusement et puis, donner des avis afin de perfectionner les rapports et projets à être approuvés à la fin du plénum. -VNA