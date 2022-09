Des délégués à la cérémonie d'ouverture du 5e Festival de l’amitié entre les peuples Vietnam-Laos. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) – Le 5e Festival de l’amitié entre les peuples Vietnam-Laos s’est ouvert le 28 septembre dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri (Centre), réunissant 120 membres des Associations d’amitié Vietnam-Laos et Laos-Vietnam et plus de 600 délégués vietnamiens et lao.

La solidarité, la coopération et l'entraide entre le Vietnam et le Laos est une règle objective, un facteur vital et un bien commun inestimable des deux nations, a déclaré le vice-président permanent de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, également président du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Laos.

Face aux évolutions complexes et imprévisibles de la situation mondiale, les deux peuples sont de plus en plus conscients de la signification importance de leurs relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale et sont déterminés à les préserver, à les cultiver et à les rendre plus efficace dans tous les domaines, a-t-il ajouté.

Le ministre lao de la Technologie et de la Communication , Boviengkham Vongdala, également président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, a déclaré que son association ferait de son mieux pour préserver et valoriser les relations bilatérales.

Le 5e Festival de l’amitié entre les peuples Vietnam-Laos a lieu du 27 au 30 septembre à Quang Tri et à Savannakhet dans le but de promouvoir les échanges, la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux peuples.

De nombreux événements seront organisés dans le cadre du festival, notamment une conférence sur les activités d'amitié entre le Vietnam et le Laos, des visites dans plusieurs sites historiques révolutionnaires et la remise de cadeaux aux personnes défavorisées dans les localités frontalières. -VNA