Les représentants des troupes participant au 4e Festival international de théâtre expérimental. Photo: VNA Les représentants des troupes participant au 4e Festival international de théâtre expérimental. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 4e Festival international de théâtre expérimental s’est ouvert vendredi soir 4 octobre à Hanoï, avec la participation de 21 troupes artistiques du Vietnam et de sept pays étrangers.



Les sept pays qui y envoient des artistes sont la Hongrie, Israël, l'Inde, la République de Corée, la Chine, Singapour et la Grèce. Du côté vietnamien, 14 troupes se sont inscrites.



Le "théâtre expérimental" est le terme utilisé pour désigner des spectacles qui ne suivent pas les canons habituels, les représentations qui sont difficilement classifiables et le théâtre avant-gardiste tentant de nouvelles "expériences" ou utilisant une méthode expérimentale.



Co-organisé par l'Association des artistes scéniques du Vietnam, le Bureau des arts du spectacle relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et le Service de la culture et des sports de Hanoï, cet événement se poursuit jusqu’au 13 octobre. -VNA