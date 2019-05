Les équipes participent à l'événement. Photo : VNA

Séoul (VNA) - Le 2e festival sportif de la communauté des Vietnamiens en République de Corée a eu lieu le 5 mai dans la ville d’Osan de la province sud-coréenne du Gyeonggi.

Des centaines de Vietnamiens résidant et travaillant dans ce pays se sont affrontés en football, course, tir à la corde et bras de fer féminin...

Dans son discours d’ouverture, Nguyen Ngoc Cam, présidente de l’Association des Vietnamiens en République de Corée, a déclaré qu’à travers cet événement, le comité d'organisation espérait que la communauté vietnamienne renforcerait la solidarité en son sein et continuerait de s'entraider.

À cette occasion, des représentants de l’ambassade du Vietnam et du comité exécutif de l’Association des Vietnamiens en République de Corée ont offert des certificats de mérite aux personnes ayant contribué de manière exceptionnelle au mouvement communautaire. -VNA