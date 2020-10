Hanoi (VNA) – Le 17e Congrès du Comité du Parti de la ville de Hanoi pour le mandat 2020-2025 s’est solennellement ouvert lundi 12 octobre, en présence de 497 délégués officiels représentant plus de 450.000 membres de l’organisation du Parti de Hanoi.

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong en ouverture du 17e Congrès du Comité du Parti de Hanoi. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong; l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, l’ancien président de la République Truong Tân Sang; la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân, l’ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et de nombreux dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État, des ministères et agences, de Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités y ont participé.



Hanoi est la capitale, le cœur du pays, le centre politico-administratif national, un grand centre culturel, scientifique, éducationnel, économique et d’échanges internationaux, a souligné le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti Vuong Dinh Huê dans son discours inaugural.

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti Vuong Dinh Huê s’adresse au 17e Congrès du Comité du Parti de Hanoi. Photo : VNA

Le dirigeant a affirmé la volonté de Hanoi de contruire une organisation du Parti et un système politique sains et puissants, de promouvoir les belles et héroïques traditions culturelles millénaires, la force de grande union nationale ; d’accélérer la rénovation, l’innovation et l’intégration internationale ; de rendre la capitale de plus riche, belle, civilisée et moderne.



Au nom du présidium du congrès, la membre du Comité central du Parti et secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti Ngô Thi Thanh Hang a présenté le rapport politique du Comité municipal du Parti du 16e mandat.



Elle a mis en avant les efforts de l’organisation municipale du Parti, de l’administration et de la population de Hanoi dans la mise en œuvre des résolutions du 12e Congrès national du Parti, des plénums du Comité central du Parti et du Bureau politique sur la construction et de développement de la capitale, et du Comité municipal du Parti du 16e mandat. Le dirigeant a affirmé la volonté de Hanoi de contruire une organisation du Parti et un système politique sains et puissants, de promouvoir les belles et héroïques traditions culturelles millénaires, la force de grande union nationale ; d’accélérer la rénovation, l’innovation et l’intégration internationale ; de rendre la capitale de plus riche, belle, civilisée et moderne.Au nom du présidium du congrès, la membre du Comité central du Parti et secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti Ngô Thi Thanh Hang a présenté le rapport politique du Comité municipal du Parti du 16e mandat.Elle a mis en avant les efforts de l’organisation municipale du Parti, de l’administration et de la population de Hanoi dans la mise en œuvre des résolutions du 12e Congrès national du Parti, des plénums du Comité central du Parti et du Bureau politique sur la construction et de développement de la capitale, et du Comité municipal du Parti du 16e mandat.