Thua Thiên-Huê (VNA) - Le 16e Congrès de l’organisation du Parti de la province centrale de Thua Thiên-Huê (mandat 2020-2025) s’est ouvert jeudi 22 octobre, en présence de 350 délégués représentant les membres du Parti à travers la localité.

La membre du Bureau politique et vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, s’adresse au 16e Congrès de l’organisation du Parti de la province de Thua Thiên-Huê, le 22 octobre. Photo : VNA

Le congrès a observé une minute de silence en hommage aux officiers, soldats et résidents tués par les inondations et les glissements de terrain à Thua Thiên-Huê et dans d’autres provinces du Centre ces derniers jours.S’adressant au congrès, la membre du Bureau politique et vice-présidente de l’Assemblée nationale, Tong Thi Phong, au nom du Parti, de l’État et de l’Assemblée nationale, a exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes et aux familles endeuillées dans la région.La dirigeante a loué les efforts de sauvetage rapides de Thua Thiên-Huê, qui ont contribué à atténuer les pertes.Elle a souligné les réalisations de la localité au cours des cinq dernières années, avec une croissance annuelle moyenne de 6,5% et une structure économique orientée vers les services et l’industrie.Le tourisme est devenu un fer de lance économique et l’économie maritime est progressivement devenue un moteur de développement de la localité, a-t-elle poursuivi.Tong Thi Phong a exhorté Thua Thiên-Huê à réaliser avec succès la résolution n°54 du Bureau politique et la résolution n°83 du gouvernement concernant la construction et le développement de la province d’ici 2030 avec une vision jusqu’en 2045.La province doit mobiliser toutes les ressources pour devenir une ville sous l’autorité centrale d’ici 2025 et un centre national et régional de culture, de tourisme, de soins de santé extensifs, d’éducation et de formation, et de science et de technologie.Le potentiel culturel local devrait être encore optimisé, a-t-elle déclaré, avant de demander à la province de développer l’agriculture vers la haute technologie et d’améliorer la qualité de la construction de zones néo-rurales et la réduction durable de la pauvreté.Concernant la construction du Parti, Tong Thi Phong a déclaré que la tâche doit être menée de manière synchrone et ferme en termes de politique, d’idéologie, d’organisation et de personnel.Il a été rapporté au Congrès que le revenu annuel par habitant à Thua Thiên-Huê devrait s’élever à 2.169 dollars cette année, ce qui en fait le troisième dans la région littorale du Centre.Ses investissements sociaux au cours de la période 2016-2020 ont atteint quelque 105,1 billions de dôngs, avec un taux de croissance annuel de 11%.Le secteur des services représentait 48% du produit intérieur brut régional de la province. Au cours des cinq dernières années, elle a attiré 63 projets de services et de tourisme d’une valeur de 76,7 billions de dôngs et 149 projets industriels avec un capital social total d’environ 103 billions de dôngs.Lors du congrès, qui doit se terminer le 22 octobre, les délégués ont également collecté des fonds pour soutenir les victimes des inondations. – VNA