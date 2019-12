Hô Thi Thanh Vân, Trân Thi Hông Hanh et Pham Thi Thu Hà sont les bénéficiaires des bourses de 150 millions de dôngs, décernées le 12 décembre par L’Oréal-UNESCO.

Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh est allé présenter ses vœux aux dignitaires de l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville, de l’Association protestante du Vietnam (Sud) et de l’évêché de My Tho.

L'aéroport international Tan Son Nhat de Ho Chi Minh-Ville prévoit d'accueillir plus de 3,7 millions de passagers lors du prochain Nouvel An lunaire (Têt) de l’Année du Rat, en hausse de 5,95% sur un an.