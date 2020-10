Nguyên Thiên Nhân, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville , s'exprime lors de l'ouverture du 11e Congrès de l’organisation municipale du Parti pour le mandat 2020-2025. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025 s’est solennellement ouvert jeudi 15 octobre au matin, en présence de 444 délégués officiels.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, l’ancien secrétaire général du Parti Nong Duc Manh, les anciens présidents de la République Trân Duc Luong, Nguyên Minh Triêt et Truong Tân Sang, l’ancien président de l’Assemblée nationale Nguyên Van An, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung et de nombreux dirigeants, anciens dirigeants du Parti, de l’État et d’autres localités, étaient présents à la cérémonie d’ouverture.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et d'anciens dirigeants du Parti et de l'Etat au 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ces cinq dernières années, Hô Chi Minh-Ville s’est efforcée de concrétiser et mettre en œuvre efficacement la Résolution du 10e Congrès de l’organisation municipale du Parti et la Résolution du 12e Congrès national du Parti. Elle a obtenu de nombreux résultats importants dans tous les domaines, lui permettant de rester le plus grand centre économique du pays, a déclaré Nguyên Thiên Nhân, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, dans son discours inaugural.

Nguyen Thien Nhan a affirmé que Hô Chi Minh-Ville occupait la première place nationale en termes de productivité du travail qui était 2,6 fois plus que la moyenne nationale.

La ville représente plus de 22% de l'économie nationale, son taux de croissance annuel moyen pendant la période 2016-2019 était de 7,7%. La mégapole du Sud est aussi au premier rang national en termes de contributions budgétaires, représentant 27% du total des recettes budgétaires nationales, a-t-il souligné.

Hô Chi Minh-Ville est le plus grand centre industriel et de services au Vietnam, représentant 15% de l'industrie et 33% des services dans tout le pays, a-t-il ajouté.

Au cours des cinq dernières années, la ville a continué de maintenir la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux, de rendre son système politique plus transparent et plus solide. Le revenu par habitant a atteint plus de 6.300 dollars, a indiqué Nguyen Thien Nhan.

Le secrétaire du Comité municipal de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux délégués de discuter des tâches, orientations et objectifs pour continuer à développer Hô Chi Minh Ville d’ici à 2030 et des orientations vers 2045.

Nguyên Thanh Phong, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire municipal, a présenté le projet de rapport politique qui a pour thème «Renforcer la responsabilité de montrer l'exemple et la capacité de leadership de l’organisation du Parti pour qu’elle soit digne de la confiance du peuple; promouvoir la tradition de solidarité, le dynamisme, la créativité; mobiliser efficacement toutes les ressources, accélérer l'application des progrès scientifiques et technologiques, profiter des opportunités de la quatrième révolution industrielle et renforcer l'intégration internationale; assurer la défense et la sécurité; se développer rapidement et durablement, pour tout le pays et pour le bonheur du peuple".

Le 11e Congrès de l’organisation du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2020-2025 se clôturera le 18 octobre. -VNA