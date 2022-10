Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Salon international des machines-outils et de l'industrie de la métallurgie (METALEX Vietnam 2022) et le Salon de l'industrie auxiliaire 2022 (Supporting Industry Show 2022) se sont ouverts le 6 octobre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Organisés par l'Organisation japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), le Centre pour le développement des industries auxiliaires de Hô Chi Minh-Ville (CSID) et la société Reed Tradex Vietnam, les événements METALEX Vietnam 2022 et Supporting Industry Show 2022 ont pour but de renforcer les relations entre les entreprises vietnamiennes et étrangères opérant dans l'industrie de la métallurgie et l'industrie auxiliaire.

Durant jusqu'au 8 octobre, les deux événements réunissent plus de 250 marques venues de 20 pays et territoires.

Photo: VNA

Selon certains experts internationaux, grâce à ses politiques économiques flexibles et à sa campagne de vaccination réussie, le Vietnam continue d'être une destination sûre pour les investisseurs étrangers.

Bien qu'il soit affecté par la pandémie de COVID-19, grâce à la flexibilité de ses entreprises et aux mesures politiques rapidement prises par le gouvernement, l'économie vietnamienne a prouvé sa forte résilience. Le changement des tendances géopolitiques, la mise en œuvre à temps des accords de coopération économique régionale ont également contribué davantage à renforcer la position concurrentielle et à promouvoir la coopération commerciale et les investissements étrangers, ainsi qu’à offrir de nouvelles opportunités aux entreprises vietnamiennes. -VNA