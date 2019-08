La cérémonie d'inauguration des salons Mékong Beauty et Vietbeauty. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les Salons internationaux des cosmétiques et de la beauté du Mékong (Mekong Beauty et Vietbeauty) 2019 ont ouvert ses portes jeudi matin 22 août.

Cet événement est conjointement organisé par la Compagnie Informa Markets et des associations dans et hors du pays.

Il s'agit du plus grand salon professionnel de la beauté jamais organisé au Vietnam. C’est l’événement portant sur la beauté le plus complet, offrant de nombreuses opportunités d’accès et de découverte des derniers produits, services et solutions de beauté des marques internationales.

Mékong Beauty et Vietbeauty se déroule du 22 au 24 août sur plus de 8.800 m² au sein du Centre des conférences et expositions de Sài Gon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation de plus de 300 entreprises venues de 21 pays et territoires, dont les États-Unis, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, la Chine, la France, Hong Kong (Chine), l’Italie, le Japon, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande.



Mekong Beauty et Vietbeauty réserve un espace d'exposition pour les produits biologiques et naturels, outre une zone "Beauty Made in Vietnam", qui met en lumière des marques vietnamiennes.

Avec les nombreux séminaires et forums, ce salon permet aux entreprises de mettre à jour les dernières tendances en matière de beauté. - VNA