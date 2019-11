Des représentants des équipes au concours IMSO 2019. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les 16es Olympiades internationales de mathématiques et de sciences (IMSO 2019) ont débuté le 27 novembre à Hanoï, en présence de Hoang Trung Hai, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti pour Hanoï.

Dans son discours d’ouverture, la docteure Elvira, présidente du Comité exécutif de l’IMSO, a souligné que ce concours avait pour objectif d’honorer l'intelligence, la créativité et de stimuler l'intérêt des élèves pour les mathématiques et les sciences. Elle a déclaré espérer qu'il aiderait également à créer de nouvelles amitiés entre candidats de différents pays.

Le vice-ministre vietnamien de l'Education et de la Formation, Nguyen Huu Do, a déclaré que l’organisation de l’IMSO 2019 par Hanoï et les résultats notables obtenus par les candidats vietnamiens lors des dernières éditions avaient confirmé le prestige du Vietnam.

Le concours a stimulé le mouvement d'apprentissage, en particulier des mathématiques et des sciences, chez les jeunes vietnamien, a-t-il constaté.

L’IMSO est un concours annuel destiné aux élèves de moins de 13 ans, organisé alternativement par le ministère de l'Éducation de différents pays, pour aider les enfants à développer leurs compétences en mathématiques et en sciences.

Ayant pour thème "Pensée - Innovation - Compétences exceptionnelles", l'édition de cette année qui se tient du 27 au 30 novembre, réunit 1.725 participants dont plus de 700 candidats ainsi que 293 experts, cadres, enseignants et observateurs de 24 pays et territoires.

Le concours comprend deux groupes. Le groupe A réunit 352 candidats et 197 experts, cadres, enseignants et observateurs de 24 pays et territoires. Le Vietnam est en lice avec trois équipes en mathématiques et trois en sciences, composant un total de 36 candidats. Le groupe B réunit 367 candidats et 96 cadres et enseignants vietnamiens de 22 districts de Hanoï.

Durant quatre jours, les participants participeront à des événements culturels présentant leur identité nationale. Le comité d’organisation remettra des prix aux meilleurs numéros. -VNA