Les Journées culturelles sud-coréennes à Quang Nam 2021 voient la participation de plusieurs artistes sud-coréens qui travaillent au Vietnam. Photo : comité d'organisation



Quang Nam (VNA) – Le 10 avril au soir, les Journées culturelles sud-coréennes à Quang Nam 2021 ont commencé dans la ville de Hoi An de cette province de la région Centre.



La manifestation, qui se poursuit jusqu’au 13 avril, comprend plusieurs événements culturels, dont des spectacles musicaux, une expositions de photos, des programmes gastronomiques. Plusieurs artistes sud-coréens qui travaillent au Vietnam y participent.



Les Journées culturelles sud-coréennes à Quang Nam ont été organisées pour la première fois en 2017 par l’ambassade de République de Corée, le Korean Culture Center (Centre de la culture sud-coréeen), la province de Quang Nam et la ville de Hoi An. L’événement est depuis organisé tous les deux ans. Les éditions 2017 et 2019 ont été toutes couronnées de succès. -VNA