Cérémonie d'ouverture des Journées culturelles de la République de Corée à Quang Nam - Hoi An 2022. Photo: VNA

Quang Nam (VNA) - Les Journées culturelles de la République de Corée - Hoi An 2022 ont débuté le 22 avril dans la ville de Hoi An, province de Quang Nam (Centre), avec diverses activités de promotion de la culture et de la cuisine de ce pays d'Asie de l'Est.

L'événement est organisé conjointement par le Comité populaire provincial de Quang Nam, l'ambassade de République de Corée et le Centre culturel sud-coréen au Vietnam. Il fait partie des activités de l'Année nationale du tourisme 2022. Il marque également le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée.

Le point culminant de l'événement est un spectacle de costumes traditionnels faisant la promotion de l'Ao dai du Vietnam et du Hanbok de la République de Corée, prévu le 22 avril au soir.

Une foire commerciale, des jeux folkloriques et d'autres activités culturelles sont organisés les 22 et 23 avril, ainsi qu'une démonstration de taekwondo et un spectacle de danse Kpop mis en scène par des étudiants locaux.

L'événement se poursuit jusqu'au 23 avril. -VNA