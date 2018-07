Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le service municipal de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville, a inauguré jeudi au Centre des foires et des expositions de Saïgon (SECC), une série d’expositions et de foires sur les machines et technologies agricoles.

Il s'agit de Farm & Food Tech 2018, Agritech Vietnam 2018 et de Vietnam Farm & Food Expo 2018.

Ces foires et expositions qui se déroulent pendant trois jours, réunissent près de 200 stands des entreprises vietnamiennes et celles venue de République de Corée, du Japon, de Malaisie, de Chine.

Farm & Food Tech 2018 présent des machines, équipements et technologies de récolte, de conservation, de traçabilité, de transformation et d’emballage des produits agricoles.

Agritech Vietnam 2018 se concentre sur le transfert de technologies et la mise en place des chaînes de production efficaces et durables tandis que Farm & Food Expo 2018 présente des potentialités des produits agricoles du Vietnam et les possibilités d’exportation vers des marchés importants et émergents.

Le même jour, Taiwan Expo 2018, une exposition sur les derniers produits taïwanais utilisant des technologies intelligentes et respectueuses de l'environnement, a ouvert ses portes au SECC.

Organisée par le Conseil pour le développement du commerce extérieur de Taïwan (TAITRA), Taiwan Expo 2018 expose plus de 5.500 produits innovants. -VNA