Un sportif aux Championnats nationaux de vélo de route et de montagne 2023. Photo: VNA



Hoa Binh (VNA) – La 37e édition des Championnats nationaux de vélo de route et de montagne a commencé le 19 octobre dans la province de Hoa Binh (Nord).



La cérémonie d’ouverture a été organisée par le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Hoa Binh, et l’Autorité des sports (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme).



Les Championnats nationaux de vélo de route et de montagne 2023 réunissent 200 sportifs et se poursuivent jusqu’au 29 octobre.-VNA