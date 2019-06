Une série de nouveaux projets présentés à Novaland Expo 2019.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition Novaland Expo 2019 a ouvert ses portes le 14 juin à la Maison témoin de Novaland, au 26 rue Mai Chi Tho, 2e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. L'événement a eu lieu du 14 au 16 juin 2019. À travers cette exposition, Novaland a présenté une série de nouveaux projets comprenant des milliers de produits immobiliers à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines.



L'espace d'exposition Novaland Expo 2019 contient également les principales gammes de produits que Novaland va développer prochainement comme l’immobilier en centre-ville, l’immobilier des zones urbaines périphériques, les complexes de villégiature et de divertissement dans des localités bien desservies par les infrastructures routières et présentant de riches potentiels touristiques.



Le projet Grand Manhattan sera particulièrement mis en avant. Situé des deux côtés des rues Cô Giang et Cô Bac dans le 1er arrondissement, c’est un exemple de ligne immobilière centrale avec des installations haut de gamme : plus de 4.000 m² d’espaces verts, 2 piscines, une aire de jeux et de barbecue, des boutiques et des divertissements de luxe...



Même chose pour le projet Aqua City qui s'étend sur plus de 120 ha à Biên Hoà, dans la province de Dông Nai, développé selon un modèle urbain écologique typique de Novaland.



Il existe également un complexe de villégiature et de divertissement dénommé "NovaWorld Phan Thiêt", de 1.000 ha, intégrant une variété d’équipements de divertissement et de sport.



Hoàng Thi Thu Châu, directrice générale adjointe de Novaland: "Novaland Expo 2019 sera une bonne occasion pour le groupe Novaland de dévoiler sa stratégie de développement 2019-2023 devant ses partenaires stratégiques, investisseurs et clients nationaux et étrangers".



En plus de l’exposition de nouveaux projets, Novaland prévoit un séminaire sur le thème "Marché de l'immobilier de villégiature - Quelles opportunités?" qui fournira des informations utiles sur les tendances en matière d'investissement et aussi sur les questions juridiques liées au marché immobilier de villégiature.



Actuellement, Novaland possède un patrimoine foncier de 4. 270 ha, dont 16% pour le logement, 37% pour l’immobilier en zone urbaine périphérique et 47% pour l’immobilier de villégiature. -CVN/VNA