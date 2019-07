Can Tho (VNA) - La foire-exposition internationale Vietbuild 2019 a ouvert ses portes le 25 juillet au Centre de promotion de l’investissement, du commerce, de la foire et de l’exposition de Can Tho, ville de Can Tho (Sud).

Placée sous le thème "La construction, les matériaux de construction, l'immobilier et la décoration intérieure et extérieure", cette édition regroupe 250 entreprises venues de 9 pays et territoires.

Elles présentent, sur plus de 600 stands, de nouveaux matériaux de construction, de projets de l’immobilier, de nouvelles technologies, de décoration intérieure et extérieure, etc.

Dans le cadre de l'exposition de trois jours, se tiendra un forum d’entreprises, des échanges et rencontres entre entreprises vietnamiennes et étrangères.

Vietbuild est une bonne chance pour les entreprises participantes d’échanger des expériences, de présenter de nouveaux produits, de signer des contrats économiques et de transférer de nouvelles technologies, ce contribuant à répondre à la demande de construction à Can Tho et dans le delta du Mékong. –VNA