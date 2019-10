Des élèves du lycée d'excellence Long An contemplent des photos lors de l'exposition sur Hoang Sa et de Truong Sa . Photo: VNA

Long An (VNA) - L’exposition intitulée "Hoang Sa, Truong Sa du Vietnam - les preuves historiques et juridiques" a été inaugurée le 9 octobre dans le lycée d’excellence Long An, dans la province éponyme du Sud.

L’exposition présente des documents, cartes, photos et objets des chercheurs et érudits nationaux et étrangers. Ce sont des preuves affirmant la souveraineté indiscutable du Vietnam sur ces deux archipels de Hoang Sa (Paracel) et de Truong Sa (Spratly) et témoignant des processus de délimitation, de mise en œuvre et de protection de souveraineté territoriale du Vietnam sur les deux archipels.

L’événement expose également de belles photos sur le pays et les hommes vietnamiens.

La mer et les îles vietnamiennes constituent une partie sacrée et inséparable du territoire vietnamien. La présentation des documents historiques et juridiques affirmant la souveraineté du Vietnam sur les archipels de Hoang Sa et de Truong Sa lors de cette exposition est l’une des activités de communication importantes sur la mer et les île, a affirmé Mme Tran Thi Quoc Hien, responsable du ministère de l’Information et de la Communication.

L’exposition contribue à sensibiliser les cadres, enseignants et élèves au patriotisme, à la responsabilité, et à la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays, a-t-elle ajouté.

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’exposition, les enseignants et élèves du lycée d’excellence Long An ont eu un échange avec le général de division Nguyen Thanh Tuan, ancien directeur du Département de la propagande et de l’entraînement relevant du Département général de la politique de l'Armée populaire du Vietnam, lors duquel ils ont acquis des informations liées à la mer, aux îles, notamment à la souveraineté du Vietnam sur les deux archipels de Hoang Sa et de Truong Sa. -VNA