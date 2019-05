Cérémonie inaugurale de l'exposition Saigon Autotech & Accessories 2019. Photo : xedoisong.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 15e exposition internationale sur les automobiles, motos et leur industrie auxiliaire (Saigon Autotech & Accessories 2019) a ouvert ses portes le 23 mai au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Cet événement de quatre jours est organisé par le Département de l’industrie du ministère de l’Industrie et du Commerce, l'Association de l'industrie auxiliaire du Vietnam (VASI) et la compagnie par actions de foires et de promotion du commerce d’Asie (ATFA) en coordination avec des associations d'entreprises domestiques et étrangères.

Les producteurs d'automobiles présentent leurs produits lors de Saigon Autotech & Accessories 2019. Photo : xedoisong.vn

Saigon Autotech & Accessories 2019 réunit plus de 300 stands qui présentent des labels venus des États-Unis, du Japon, de la République de Corée, de la Chine, de la Thaïlande, de la Malaisie et du Vietnam.

De nombreuses autres activités auront lieu dans le cadre de l’exposition, telles que sept séances de négociation de l'industrie automobile - moto et de l'industrie auxiliaire, et le 4e Concours de système audio de voiture au Vietnam (EMMA Car Audio Contest in Vietnam 2019). -VNA