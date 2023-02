Cérémonie d'inauguration de l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une exposition de photos célébrant le 80e anniversaire de du Programme culturel du Vietnam (1943-2023) s'est ouverte le matin du 27 février au Centre international des congrès, à Hanoï.

Organisée par le Département des beaux-arts, de photographie et d'exposition relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec certaines unités, cette exposition présente 80 photos divisées en deux parties.

La première partie comprend de photos documentaires, principalement des photos en noir et blanc, prises et archivées depuis 1945, dont une copie du texte intégral du Programme culturel du Vietnam, une photo sur la première conférence culturelle nationale en 1946, une photo sur le Président Hô Chi Minh et des dirigeants du Parti et de l'État avec des activités culturelles et artistiques, etc.

La deuxième partie présente des photos reflétant les réalisations dans la préservation et la promotion des valeurs patrimoniales et de l'identité culturelle du Vietnam et de certaines activités culturelles et artistiques exceptionnelles de ces dernières années.

Nguyen Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de propagande et d'éducation du Parti et des délégués à l'exposition. Photo: VNA

Ces photos seront également exposées à l'Opéra de Hanoï le 28 février.

En février 1943, le Programme sur la culture vietnamienne, le premier texte officiel portant sur le domaine culturel et artistique, élaboré par le secrétaire général Truong Chinh, a été adopté lors d’une réunion du comité central du Parti.-VNA