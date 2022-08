Lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition de livres sur la grande amitié et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos. Photo : VNA

Da Nang (VNA)- Une exposition de livres sur la grande amitié et la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos s'est ouverte le 23 août à Da Nang (Centre).

Selon Pham Minh Tuan, directeur et rédacteur en chef de la Maison d'édition politique nationale Su That (Vérité), cette expo vise à propager la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, deux États et deux peuples Vietnam - Laos dans la lutte pour l'indépendance, l’édification et le développement national.

L'exposition présente des centaines de livres soigneusement sélectionnés pour exalter les liens entre les deux nations au cours des 60 dernières années, a-t-il noté, ajoutant que des versions électroniques de plusieurs livres traduits du vietnamien pour les amis lao ont également été lancées sur les sites Web stbook.vn et thuviencoso. .vn de la Maison d'édition Su That.

L'exposition, qui durera jusqu'au 15 septembre, se tient sous les auspices de la Maison nationale d'édition politique Su That et de la Maison nationale d'édition et de distribution du livre du Laos.

A cette occasion, un dialogue commémoratif du 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (5 septembre 1962) a eu lieu.

Dans le cadre de ce dialogue, les deux parties ont signé un protocole d'accord sur la coopération pour améliorer la mise en œuvre des tâches politiques, promouvoir le développement de production, de commerce et sensibiliser le public à chaque pays sur les relations Vietnam-Laos.-VNA