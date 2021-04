Un spectacle lors de la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du Tourisme 2021. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du Tourisme – Fête de Hoa Lu 2021 sur le thème "Hoa Lu - Ancienne capitale millénaire" a eu lieu le 20 avril dans la commune de Truong Yen, district de Hoa Lu, province de Ninh Binh (Nord).



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que de nombreuses activités à travers le pays et à l'étranger seraient organisées pour promouvoir le tourisme au Vietnam. Il a demandé aux gens de se conformer strictement aux mesures préventives afin de développer le tourisme dans le contexte de COVID-19.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la cérémonie d'ouverture de l'Année nationale du Tourisme 2021. Photo : VNA





Dans son discours, Pham Quang Ngoc, président du Comité populaire de la province de Ninh Binh, a déclaré que le tourisme dans sa localité avait fait une percée ces dernières années. En 2019, Ninh Binh avait accueilli près de 8 millions de visiteurs, créant des emplois et des moyens de subsistance durables pour des dizaines de milliers d’habitants locaux.



Située à quelque 90 kilomètres de Hanoï, la province septentrionale de Ninh Binh recèle des paysages d’une incroyable beauté, ainsi qu’un patrimoine historique et culturel impressionnant. Ninh Binh a une topographie très diversifiée : montagnes, plaines, zones côtières. Elle dispose de riches écosystèmes avec de beaux paysages naturels attirant les touristes, tels que Tam Coc - Bich Dong, le Parc national de Cuc Phuong, la zone humide de Van Long, le Parc ornithologique de Thung Nham, et des sources d’eau chaude.



En outre, Ninh Binh possède le complexe paysager de Trang An - un patrimoine culturel et naturel de l’UNESCO, ainsi que d’autres patrimoines culturels et historiques comme l'ancienne capitale Hoa Lu, la cathédrale de Phat Diem, la pagode Bich Dong.



L’Année nationale du Tourisme 2021 aura lieu tout au long de l’année avec 11 grandes activités et 27 autres organisées par Ninh Binh. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et 27 localités du pays envisagent d’organiser deux événements majeurs et 104 événements en écho à l'Année nationale du tourisme 2021.-VNA