Des visiteurs à l'espace d'exposition technologique de célèbres projets de blockchain. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La Semaine de la blockchain Vietnam 2023 (GM Vietnam) a commencé le 7 juillet à Ho Chi Minh-Ville.Organisé par le Fonds de capital-risque Kyros Ventures, cet événement de deux jours réunit de nombreux projets phares dans le domaine de la blockchain.GM Vietnam 2023 devrait accueillir plus de 2.000 visiteurs dont des développeurs, des entrepreneurs, des investisseurs et des passionnés de blockchain…Selon Jenny Nguyen, directrice de Kyros Ventures, GM Vietnam 2023 est une opportunité pour les investisseurs et les développeurs de la région et du monde de partager de nouvelles initiatives qui contribueront à promouvoir fortement la technologie blockchain…Lors de cet événement, des experts travailleront sur des sujets concernant le marché, ainsi que la situation actuelle du Web3, ses potentiels et ses innovations… En outre, dans le cadre de GM Vietnam 2023, est organisé un espace d'exposition technologique de célèbres projets de blockchain d’aujourd'hui. –VNA