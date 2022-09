Photo : VNA

Hanoï (VNA)- L'ambassade du Vietnam en coordination avec les autorités du 3e arrondissement à Budapest et la communauté des Vietnamiens en Hongrie organise la Semaine culturelle vietnamienne dans ce pays européen.

L'événement, qui se déroule du 10 au 24 septembre, attire la participation d'un certain nombre de médias et de journaux hongrois, ainsi que des Viet kieu en Hongrie et de résidents locaux.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, l'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a souligné que cet événement contribue à présenter et à promouvoir la culture, la cuisine et l'image du pays et du peuple vietnamiens auprès des amis hongrois. La diplomate vietnamienne a affirmé que la culture et le tourisme constituaient des domaines de coopération potentielle dans le partenariat intégral entre les deux pays, et a souhaité que des activités similaires soient organisées dans de nombreuses localités hongroises.

De son côté, le maire du 3e arrondissement, Kiss László a souhaité que la Semaine culturelle vietnamienne en Hongrie en 2022 ouvre des perspectives pour de nombreuses relations de coopération entre la Hongrie et le Vietnam.

La Semaine culturelle vietnamienne en Hongrie 2022 comprend des activités variées dont des numéros de chant et de danse, des performances d'instruments musicaux traditionnels, des défilés de l’ao dai, la présentation de la gastronomie vietnamienne à travers des plats traditionnels, une exposition de photos « La beauté vietnamienne » à Budapest.

Par la même occasion, Nguyen Thi Bich Thao a travaillé avec les autorités du 3e arrondissement pour discuter de la promotion de la coopération entre cet arrondissement avec les localités vietnamiennes. Pour sa part, Kiss László a souligné son arrondissement était prêt à soutenir et à créer des conditions favorables pour les Vietnamiens de faire des affaires en Hongrie.

Enfin, il a proposé l’établissement des relations de jumelage entre son arrondissement et une localité vietnamienne. –VNA