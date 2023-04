Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Semaine de la culture et du tourisme de Phu Yen 2023 s’est officiellement ouverte samedi soir 1er avril dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen (Centre).



Placée sous le thème « Phu Yen - Une destination attrayante et conviviale », cet événement est organisé par le Comité populaire provincial à l'occasion du 412e anniversaire de la naissance et du développement de cette localité (1611 - 2023) et des 48 ans de sa libération (1er avril 1975 - 1er janvier).

Il vise à présenter sa culture et à promouvoir ses potentiels touristiques pour attirer davantage des investissements.

Cet événement propose du 1er au 7 avril de nombreuses activités intéressantes telles que festivals musicaux, foires alimentaires et gastronomiques, programme culinaire autour des spécialités locales, festival de l’art du Bai Choi…

Dao My, vice-président du Comité populaire de Phu Yen, a déclaré que sa province voulait développer sa marque touristique en tant que « destination attrayante et conviviale » et en même temps sensibiliser la population et les entreprises à l’importance du développement touristique.

Avec ses près de 190 km de côtes bordées de montagnes et parsemées de nombreuses baies, lagunes, falaises et récifs, Phu Yên est l'une des plus belles provinces du Centre.-VNA