Hanoï (VNA) - La cérémonie d'ouverture de la Rencontre d'amitié des jeunes Vietnam - Laos et du programme "Suivre les empreintes des dirigeants" 2022 a eu lieu à Hanoï, en présence de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, attirant plus de 300 jeunes délégués vietnamiens et plus de 100 jeunes délégués laotiens.

Le premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, Doan Bui Quang Huy, a estimé que c’était l'occasion pour les jeunes vietnamiens et lao de passer en revue la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. C’est l’affirmation de la détermination, de la responsabilité et aussi la promotion du rôle d’avant-garde de la jeunesse des deux pays dans la préservation, la consolidation et le renforcement des liens bilatéraux.

A travers la Rencontre, les jeunes des deux pays ont renforcé le partage et l'échange d'expériences sur le travail des jeunes et les mouvements des enfants dans la nouvelle période.

Le secrétaire du Comité central de l'Union des jeunes révolutionnaires du peuple lao, Monxay Laomuasong, a souligné que le programme "Suivre les empreintes des dirigeants" 2022 était une activité revêtant une signification importante pour les jeunes des deux pays. Les deux parties tiendront des entretiens, échangeront des expériences, la situation des jeunes et les activités des enfants dans les deux pays.



A cette occasion, le Comité d’organisation du concours pour apprendre l'histoire des relations spéciales entre le Vietnam - Laos, Laos - Vietnam avec pour thème "L’amitié des jeunes Vietnam – Laos » a décerné des prix à 11 jeunes Vietnamiens et Lao pour leurs meilleures réalisations. - VNA