Ouverture de la première Semaine numérique internationale du Vietnam. Photo. VNA



Hanoi (VNA) - La première Semaine numérique internationale du Vietnam (VIDW) s’est ouverte mardi 11 octobre à Hanoi, avec la participation de responsables des ministères, branches et organes engagés dans la transformation numérique des pays de l’ASEAN, ainsi que d'organisations internationales, associations et entreprises numériques du monde entier.

Selon le ministère de l’Information et de la Communication, l’événement a pour thème «Partenariat mondial pour un avenir numérique durable».

Dans son discours, le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a déclaré que la transformation numérique serait le contenu principal de cette première Semaine internationale du numérique organisée au Vietnam.

Il a souligné que cette initiative serait maintenue pour devenir une activité annuelle des pays de l'ASEAN, ajoutant que les parties prenantes discuteraient de la transformation numérique, des institutions numériques, des infrastructures numériques, de la technologie numérique, des plateformes numériques, des applications numériques, des ressources humaines numériques, de la sécurité numérique et de la coopération numérique.

Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung s'exprime lors de l'ouverture de la première Semaine numérique internationale du Vietnam. Photo: VNA



Toujours selon Nguyên Manh Hung, la 5G est une grande impulsion, permettant à l'humanité de passer à un environnement numérique. Le mobile et le haut débit restent les piliers des télécommunications. La technologie numérique veut se promouvoir, il lui faut une infrastructure numérique, c'est-à-dire la 5G, le cloud computing.

Il a estimé que la coopération numérique entre les pays de l'ASEAN consistait à créer une ASEAN numérique. Pour réaliser "One ASEAN", la transformation et la coopération numériques sont les meilleures solutions. Le Vietnam souhaite signer une coopération de partenariat numérique avec les pays de l'ASEAN et d'autres pays.

La première Semaine numérique internationale du Vietnam, qui durera jusqu’au 14 octobre, comprendra une série d’activités telles que une conférence de l'ASEAN sur la 5G ; un forum sur la transformation numérique ; des séminaires thématiques sur la transformation numérique dans les industries et la production intelligente, les relations de partenariat numérique ; un forum sur la capacité numérique...

C'est est une opportunité pour les organisations, les individus et les entreprises du Vietnam, d’autres pays de l’ASEAN et du monde de se rencontrer, de partager des informations et de rechercher des opportunités de coopération dans le commerce, l’investissement, le développement du marché, unissant ainsi leurs forces pour promouvoir la transformation numérique. – VNA