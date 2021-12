La cérémonie de lever du drapeau. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le “Vietnam National Day” (Journée nationale du Vietnam) à l'Exposition universelle de Dubaï (Expo 2020 Dubaï) a officiellement commencé le 30 décembre avec une cérémonie de lever du drapeau à Al Wasl Plaza.

S'adressant à l'événement, le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dong, a déclaré qu'en participant à l'Expo 2020 Dubaï, le Vietnam souhaitait présenter l'image d'un pays dynamique.

Après la cérémonie de lever du drapeau, les participants ont profité d'un spectacle d'art traditionnel vietnamien.

Photo: VNA

A cette occasion, ont été signés un protocole d'accord de coopération entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère émirati de la Culture et de la Jeunesse, et un autre de coopération entre le Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le groupe ITL World sur la promotion de la culture et du tourisme vietnamiens au Moyen-Orient.

Le même jour, un échange d'affaires sur le thème « Vietnam : la terre des opportunités » a été organisé avec la participation de dirigeants de divers secteurs du Vietnam, de la Chambre de commerce et d'industrie de Dubaï ainsi que d'entreprises vietnamiennes et étrangères.

En plus de fournir des informations sur la situation socio-économique du Vietnam et des opportunités d'investissement, l'événement a également permis aux entreprises participantes de trouver d'éventuels partenaires.

Dans le cadre de la Journée nationale du Vietnam, sont prévus le spectacle “The Eternal Flow” avec la participation de 150 artisans et artistes vietnamiens, une semaine du film vietnamien présentant sept films primés lors de prix nationaux et internationaux, une exposition de peintures du jeune artiste de 14 ans Xeo Chu, et une semaine du café vietnamien. -VNA