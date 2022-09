Cérémonie d'ouverture de la Journée culturelle de l'amitié Vietnam - Inde 2022. Photo: VNA

Binh Duong (VNA) - La Journée culturelle de l'amitié Vietnam - Inde 2022 s’est ouverte le 24 septembre dans la province méridionale de Binh Duong, à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et du Forum économique Horasis India 2022.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, Mai Hung Dung, a souligné que ce programme visait à mettre en relation les communautés des deux pays et à permettre à la communauté locale de découvrir les caractéristiques culturelles uniques de l'Inde.

L’événement de deux jours comprend les activités culturelles et gastronomiques, et en particulier, la soirée musicale Vietnam - Inde.

Frank Jurgen Richter, président du Forum Horasis, a partagé que cet événement s’inscrivait dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de l'amitié entre le Vietnam et l'Inde en marge du Forum Horasis India Meeting 2022 qui se tiendra les 25 et 26 septembre à Binh Duong.

Binh Duong est localité attractive pour le développement du Vietnam et deviendra un centre économique prometteur du Vietnam, a-t-il souligné.

Le Horasis India Meeting 2022 réunira environ 500 invités et près de 200 dirigeants d’entreprises vietnamiennes, indiennes et d’autres pays. Il s’agira d’une opportunité pour Binh Duong ainsi que pour les entreprises participantes de rencontrer de hauts dirigeants, notamment des fondateurs, présidents, directeurs généraux de grandes entreprises indiennes à la recherche d'opportunités d'investissement et de nouveaux partenaires. -VNA