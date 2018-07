Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 20e foire-expo internationale du cuir et des chaussures (Shoes & Leather Vietnam - 2018) en combinaison avec la foire-expo internationale des produits en cuir et des chaussures et le salon international de l'industrie des machines à coudre ont débuté mercredi au Centre des foires et expositions de Sai Gon (SECC), à Ho Chi Minh-Ville.

La série d'expositions voit la participation de plus de 700 producteurs et fournisseurs vietnamiens comme étrangers venus de 26 pays et territoires.

Sur une superficie totale de 16.000 m2, les entreprises exposantes présentent de nouvelles machines et équipements, produits, matériaux, systèmes et technologies et de nouvelles initiatives d'entreprise.

Lancées pour la première fois en 1999, ces manifestations ont affirmé leur position, et sont un endroit où se rassemblent les fabricants et fournisseurs de premier rang de l'industrie du cuir et des chaussures du Vietnam et du monde.

Selon Paolo Lemma, chef de l'organe chargé des relations commerciales de l' Italie au Vietnam, la plupart des exposants à "Shoes & Leather Vietnam - 2018" possèdent des distributeurs, filiales ou des bureaux de représentation au Vietnam. Ces entreprises souhaitent également élargir leurs marchés, consolider les relations avec celles vietnamiennes et rechercher de nouveaux partenaires.

Organisées par l'Association du cuir, des chaussures et des sacs du Vietnam (Lefaso) et la compagnie Top Repute et l'Association du cuir et des chaussures de la mégapole du Sud, ces manifestations dureront jusqu'au 13 juillet.

Selon les chiffres du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Vietnam compte plus de 1.500 entreprises avec près d’un million de travailleurs dans la maroquinerie et 500.000 dans l’industrie auxiliaire. Le pays est devenu le deuxième exportateur et troisième producteur de cuir et de chaussures à l’échelle mondiale.



En 2017, le secteur a réussi à générer plus de 18 milliards de dollars en exportations de produits en cuir, dont 16,4 milliards de dollars en ventes de chaussures en cuir, soit un bond de 12% par rapport à 2016.



Durant les cinq premiers mois de cette année, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires à l’exporte de 6,2 milliards de dollars, soit une hausse de 10,36% par rapport à la période correspondante de 2017.



Ses principaux clients comprennent les États-Unis et l’Union européenne qui en ont représenté respectivement 36% et 30,6% des exportations. -VNA