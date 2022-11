Vientiane (VNA) – La Foire commerciale Vietnam-Laos sur le thème "Bienvenue à l'Année de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et le Laos 2022" s’est ouverte jeudi matin, 3 novembre, dans la capitale Vientiane du Laos.

Cet événement est organisé par les ministères de la Défense, de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et du Laos.

S'exprimant à l'ouverture de la foire, le général de corps d'armée Vu Hai San a souligné que cette exposition était l'une des activités sociopolitiques à grande échelle pour célébrer l'Année de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et le Laos 2022, contribuant à promouvoir la l'amitié et la coopération entre les deux peuples.

La Foire constitue aussi une opportunité pour les entreprises vietnamiennes en général et les entreprises militaires vietnamiennes en particulier d'avoir plus d'opportunités d'échanger, de rechercher des partenaires potentiels, d'élargir les relations commerciales avec les entreprises lao, celles militaires lao et les entreprises des pays de l'ASEAN, contribuant à promouvoir la marque des entreprises militaires vietnamiennes.

Le général de corps d'armée Vu Hai San a exprimé sa conviction que la Foire créera des conditions favorables pour promouvoir davantage les échanges d'amitié et la coopération intégrale Vietnam-Laos, consolider fermement le partenariat traditionnel, et resserrer la solidarité particulièrement loyale entre le Vietnam et le Laos.

La Foire du 3 au 7 novembre attire la participation de centaines d'entreprises de nombreux pays tels que le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la République de Corée et le Japon avec environ 150 stands.

Dès la matinée d'ouverture, la Foire a attiré un grand nombre d'entreprises locales, ainsi qu'un grand nombre des habitants lao et de la communauté vietnamienne vivant à Vientiane pour explorer des opportunités commerciales. - VNA