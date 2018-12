Un stand lors de la 16e foire internationale commerciale du Vietnam. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 16e foire internationale commerciale du Vietnam (Vietnam Expo Ho Chi Minh 2018) a ouvert ses portes le 5 décembre au Centre des foires et des expositions de Saigon, dans le 7e arrondissement de Ho Chi Minh-Ville.

Avec la participation des 750 entreprises venues de 20 pays et territoires, Vietnam Expo 2018 présente des produits des secteurs de l’électronique et de l’électricité, des machines industrielles, des articles de la décoration intérieure et extérieure, des services financiers, de la télécommunication, de l’e-commerce, etc.

Pour la première fois, l’événement attire la présence des entreprises de l’Egypte et de l’Iran.

La Biélorussie est le pays invité d'honneur cette année, et auparavant en 2016. Le stand biélorusse avec 60 entreprises participantes, expose des produits phares de ce pays dans l’agriculture, la chimie et la pétrochimie, l’industrie pharmaceutique, l’alimentation et les boissons.

Au cours des 15 années dernières, Vietnam Expo est qualifié comme l’un des événements pionniers qui offrent une haute gamme des produits venus de nombreux pays et territoires. Le nombre des entreprises participantes connaît une hausse de 30% chaque édition.

D’après Trinh Xuan Tuan, directeur général adjoint de la compagnie par actions de publicité et de foires (Vinexad), Vietnam Expo comprend des programmes de connectivité des entreprises participantes et des clients, répondant ainsi aux demandes des entreprises de différents pays avec la signature de nouveaux contrats.

Clôture le 8 décembre. –VNA