Les délégués visitent les stands lors de la foire "Les Vietnamiens consomment vietnamien". Photo: baobacninh.com.vn



Bac Ninh (VNA) – La deuxième foire intitulée "Les Vietnamiens consomment vietnamien" a ouvert ses portes le 17 décembre au centre culturel de Kinh Bac, province septentrionale de Bac Ninh.



La foire regroupe environ 380 stands des entreprises vietnamiennes et étrangères, qui présentent des produits de consommation, du textile-habillement, des matériaux de construction, des services commerciaux, des produits agricoles, des sandales et chaussures…



Une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits et labels, de gagner la confiance des consommateurs, contribuant ainsi à stabiliser le marché et les prix.



Le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Tien Nhuong a salué la participation active des entreprises dans et hors de la province, ainsi que les efforts des organes et unités concernés dans l’organisation de cette foire.



Dans le cadre de la foire, qui se prolonge jusqu’au 24 décembre, seront prévues une palette d’activités culturelles, gastronomiques, musicales et de distraction en vue d’attirer de nombreux visiteurs. -VNA